ebebek, “ebebek Yeniden” hizmetini hayata geçirdi

Bebeklerin büyümesi ve ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte bebek arabası, bebek salıncağı, mama sandalyesi, yürüteç ve park yatak gibi pek çok bebek araç gereci, kullanılabilir durumda olmasına rağmen bir süre sonra kullanım dışı kalabiliyor. Bu noktadan hareketle hayata geçirilen “ebebek Yeniden”, kullanılabilir durumdaki bu ürünlerin yeniden değerlendirilmesine imkân sağlıyor.

nivo iş birliğiyle hayata geçirilen “ebebek Yeniden” kapsamında bebeveynler, kullanmadıkları ve hizmet kriterlerine uygun ürünlerin bilgilerini sistem üzerinden paylaşarak teklif alabiliyor. Teklifin kabul edilmesinin ardından ürünlerini ilgili mağazaya teslim eden bebeveynler, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla ürünlerinin karşılığında ebebek hediye çeki kazanıyor. Kazanılan hediye çeki, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda mağazalarda kullanılabiliyor.

“ebebek Yeniden” hizmetinin ilk aşamasında, ebebek’ten satın alınan bebek arabası, bebek salıncağı, mama sandalyesi, yürüteç ve park yatak gibi seçili bebek araç gereçleri değerlendiriliyor. Ürünler, kullanım durumları ve hizmet kapsamında belirlenen uygunluk kriterleri doğrultusunda inceleniyor. Güvenlik hassasiyeti nedeniyle oto koltukları ise hizmet kapsamına alınmıyor.

nivo’nun yenileme süreçlerinden geçen uygun ürünler ebebek Yeniden platformunda satışa sunularak yeni aileleriyle buluşuyor. Böylece ürünlerin yaşam döngüsünün uzatılması desteklenirken, aileler de kullanmadıkları bebek araç gereçlerini değere dönüştürebiliyor. Sürdürülebilirlik odağındaki bu yaklaşım, bir yandan aile bütçesine katkı sağlarken diğer yandan ürünlerin daha uzun süre kullanımda kalmasına ve kaynakların daha verimli değerlendirilmesine katkı sunuyor.

İlk etapta İstanbul’daki seçili ebebek mağazalarında sunulan “ebebek Yeniden” hizmetinin ilerleyen dönemde farklı illerde de bebeveynlerle buluşturulması planlanıyor.

Bebeveynler, ürün bilgilerini paylaşmak ve hizmetin işleyişi, kabul edilen ürünler, değerlendirme kriterleri ile hizmet noktalarına ilişkin detaylara ulaşmak için hizmete özel “ebebek Yeniden” platformunu kullanabiliyor.