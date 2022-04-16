Ebe gümeci neye denir? Ebe gümeci ne işe yarar faydalı mı?

Ebegümeciyse, Anadolu’da yapraklarından sarma yapılan, yine yapraklarından ve ince körpe dallarından salatası yapılan bir bitkidir. Birçok değişik türü bulunan ebegümeci en sağlıklı bitkiler içerisinde yer almaktadır. Ebegümeci, özellikle kronikleşmiş boğaz ve bademcik iltihapları için çok faydalı şifalı bir bitkidir. Latince adı, Malva sylvestris olan ebegümeci, gerçek bir protein ve C-vitamini deposudur. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir.

Ebegümecinin, özellikle kronikleşmiş boğaz ve bademcik iltihapları için çok faydalı olduğu bir gerçek. Kronik bademcik enfeksiyonu olanlar sıklıkla ebegümeci çayıyla gargara yaparlarsa enfeksiyon riskleri azalabilir.

Ebegümecinin faydaları

Akciğerlerde balgam toplanmasında, öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklarında, anfizemde faydalıdır.

Ayak şişkinlerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır.

Göz kuruluğu çekenlerde çayı ile pansuman iyi gelir.

Burun kanamasını durdurur. Burun tıkanıklığını giderir.

Mide ve bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Kabızlık, bulantı ve kusmayı önler.

Ateşi düşürüp, vücuda rahatlık verir.

Alerji, ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda bitkinin çayı çok büyük fayda sağlar.

Taze yapraklarından hazırlanan lapası çıban ve yaraların ağrısını dindirmede kullanılır.

Ebegümeci çayı nasıl hazırlanır?

Bir tatlı kaşığı ebegümeci yaprağı, bir çubuk tarçın, bir iki dilim yahut bir kaşık toz zencefil, birkaç yaprak adaçayı ve bir dilim limonu bir bitki çayı demlikleri kategorisinden istediğiniz bir demliği seçip içine 2-3 su bardağı kaynamış suyla birlikte koyun 8-10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Süzüldükten sonra sıcak olarak tüketilmesi gerektiği için sıcak bir zemin üzerinde veya çok kısık ateşte bekletebilirsiniz. Göğsünüz yumuşatır, öksürüğü keser, kısaca soğuk algınlığının belirtilerini azaltmada yardımcıdır.