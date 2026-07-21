Vay PİNÇ vay... Oğuzhan Uğur böyle kara para aklamış! Özel'in adamları AHBAP ile...

Youtube'ta Sinan Sungur’un sunumu ve Avukat Hadi Dündar’ın hukuki değerlendirmeleriyle ele alınan programda, günlerdir Türkiye’nin gündemini sarsan Ahbap ve Babala TV eksenli soruşturmalar ile bahis operasyonuna dair çarpıcı detaylar masaya yatırıldı. Konuşmacıyı ve yürütülen haklı süreci destekleyen bir bakış açısıyla derlenen haberin detayları şöyle:

Oğuzhan Uğur ve Babala TV Soruşturması Derinleşiyor

Geçmişte yaptığı tartışmalı programlar, toplumsal hassasiyetleri kaşıyan hamleleri ve özellikle 2023 deprem dönemindeki "Devlet Yok" algısının merkezinde yer almasıyla bilinen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

MASAK raporlarına göre, Uğur'un hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli paralar ile Ahbap Derneği arasında fon transferleri olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde devlet kurumlarına yönelik geçmişteki hatalarından ötürü adeta bir "tövbe etme ve özür dileme" telaşına giren Oğuzhan Uğur'un bu çabalarının, hukuki duvarı aşmaya yetmediği görüldü.

Soruşturma CHP ve İmamoğlu Ekibine Uzandı

Operasyonun sadece sosyal medya figürleriyle sınırlı kalmadığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kemal Kılıçdaroğlu dönemi ekibinden ziyade Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu eksenindeki kadrolara kadar uzandığı ortaya çıktı.

Ahbap Derneği'nin mali denetimlerini gerçekleştiren TÜRMOB’un eski dönem başkanı Emre Kartoğlu’nun, sonradan CHP’nin gölge kabinesinde ticaret kurulu başkanı olarak görev yaptığı ve derneğe bu süreçte "temiz" raporları sunarak faaliyetlerin aklanmasında rol oynadığı iddia ediliyor. İmamoğlu’nun danışmanı Ece Güner ile birlikte TÜRMOB bünyesindeki bazı alt kurul üyelerinin de gözaltına alınması, skandalın siyasi ayağını gözler önüne serdi. Öte yandan, geçmişte devlet kurumlarını hedef alıp Ahbap'ı parlatarak "Güvenilecek tek yer ahbaptır" propagandası yapan avukat Feyza Altun’un da operasyon korkusuyla sosyal medyadaki tüm arşivini ve ilgili tweetlerini silerek büyük bir panik yaşadığı belirtildi.

Hukuki Boyut: "Nitelikli Dolandırıcılık" Suçlaması Gündemde

Canlı yayın konuğu Avukat Hadi Dündar, yürütülen soruşturmanın şu an için güveni kötüye kullanma veya dernekler kanununa muhalefet kapsamında başladığını, ancak dosyanın seyrine göre nitelikli dolandırıcılık suçuna evrilebileceğini vurguladı.

Milletin zor günde merhamet duygusuyla gönderdiği milyarlarca liranın kişisel menfaatler veya bahis süreçleri için harcandığının tespiti halinde, bu durumun binlerce yıllık cezalarla sonuçlanabilecek kripto veya çiftlik bank benzeri bir dolandırıcılık dosyasına dönüşeceğini belirtti. Dündar, Ahbap'ı ve bu yapıları parlatarak halkın devlet kurumlarına olan güvenini sarsan isimlerin de bu sorumluluktan kaçamayacağını ifade etti.

Futbolda Bahis Operasyonu Büyüyor

Programda ayrıca spor camiasını sarsan bahis soruşturmasına da değinildi. Kulüp yöneticilerinin kişisel ve karşı takımın lehine kuponlar oynadığının somut verilerle ortaya döküldüğünü belirten Dündar, suçun şahsiliği ilkesi gereği öncelikle bireylerin sorumlu olduğunu, ancak soruşturmanın derinleşmesiyle kulüplerin de Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu nezdinde alt lige düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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