Koronavirüs salgını milyonlarca öğrenciye uzaktan eğitim alışkanlığını kazandırdı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı tamamlandı ancak EBA TV üzerinden eğlenceli ve öğretici içeriklerin yayınlanmasına devam ediliyor. Özellikle okuma yazma konusunda sorun yaşayanlar için okuma yazma kuşağı hazırlandı. Hem okuma yazma konusunda desteğe ihtiyaç duyanlar hem de okuma yazma öğrenmek isteyenler EBA TV yayın akışını araştırıyor İşte, detaylar.

EBA TV okuma yazma kuşağı

Son günlerde Okuyorum-Yazıyorum kuşağı yoğun ilgi görüyor. Okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunuyor.

EBA TV okuma yazma dersi | Okuyorum yazıyorum dersi saat kaçta?