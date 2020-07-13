EBA TV okuma yazma dersi | Okuyorum yazıyorum dersi saat kaçta?
EBA TV yayın akışı | Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart – 19 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sistemi ile ikinci dönemi tamamladı. 19 Haziran’a milyonlarca öğrencinin e karnesi yayınlandı. Yaz dönemi boyunca ise öğrenciler için EBA TV’den yeni ders ve programlar yayınlanıyor. Öğrencilerin eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmesi için pek çok içerik EBA TV’de yayınlanıyor. Özellikle okuma yazma konusunda sorun yaşayan çocuklar için okuma yazma kuşağı hazırlandı. Veliler internette “EBA TV okuma yazma dersi” , “EBA TV okuma yazma dersi saat kaçta?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgını milyonlarca öğrenciye uzaktan eğitim alışkanlığını kazandırdı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı tamamlandı ancak EBA TV üzerinden eğlenceli ve öğretici içeriklerin yayınlanmasına devam ediliyor. Özellikle okuma yazma konusunda sorun yaşayanlar için okuma yazma kuşağı hazırlandı. Hem okuma yazma konusunda desteğe ihtiyaç duyanlar hem de okuma yazma öğrenmek isteyenler EBA TV yayın akışını araştırıyor İşte, detaylar.
EBA TV okuma yazma kuşağı
Son günlerde Okuyorum-Yazıyorum kuşağı yoğun ilgi görüyor. Okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunuyor.
EBA TV okuma yazma dersi | Okuyorum yazıyorum dersi saat kaçta?