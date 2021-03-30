EBA TV bugünkü canlı dersler hangisi? 30 Mart EBA canlı ders ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

EBA TV’de 30 Mart ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. Köy okulları 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitim geçerken, 29 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan illerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, korona vaka sayılarının fazla olduğu turuncu ve kırmızı renkli illerde uzaktan eğitime devam ediliyor. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. İşte EBA TV 30 Mart ders programı TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.

EBA TV ilkokul canlı ders saatleri 30 Mart EBA TV ders programı

07.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Değişim (Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)

07.50 1-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Müzik, Oyun ve Matematik)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4Üretimden Tüketime (Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler)

09.30 FEN BİLİMLERİ-4Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler)

10.00 MATEMATİK-3Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Paralarımız-2)

10.30 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-4)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKutlu Olsun (Kutlama Türleri)

11.30 MATEMATİK-1Kesirler (Bütün-Yarım-1)

12.00 TÜRKÇESözcüklerdeki Heceleri Ayırt Etme

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Müzik, Oyun ve Matematik)

13.30 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)Üretimden Tüketime (Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler)

14.00 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler)

14.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Paralarımız-2)

15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-4)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun (Kutlama Türleri)

16.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Kesirler (Bütün-Yarım-1)

16.30 TÜRKÇE (Tekrar)Sözcüklerdeki Heceleri Ayırt Etme

17.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)Üretimden Tüketime (Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler)

17.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler)

18.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Paralarımız-2)

18.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-4)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun (Kutlama Türleri)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Müzik, Oyun ve Matematik)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

21.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Kesirler (Bütün-Yarım-1)

21.30 TÜRKÇE (Tekrar)Sözcüklerdeki Heceleri Ayırt Etme

EBA TV ortaokul ders programı

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5Ünite Tekrarı

09.30 FEN BİLİMLERİ-5Biyoçeşitlilik

10.00 SOSYAL BİLGİLER-6Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri

10.30 FEN BİLİMLERİ-6Sesin Madde ile Etkileşimi

11.00 SOSYAL BİLGİLER-7Dijital Teknoloji Çağındayız

11.30 FEN BİLİMLERİ-7Aynalar

12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Gelişmeler

12.30 FEN BİLİMLERİ-8Eğik Düzlem - Vida - Çıkrık - Dişli

13.00 ARAPÇA-6Yazlık Elbiseler 2

13.30 MATEMATİKİki Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma

14.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı

14.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)Biyoçeşitlilik

15.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri

15.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sesin Madde ile Etkileşimi

16.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Dijital Teknoloji Çağındayız

16.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Aynalar

17.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Gelişmeler

17.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Eğik Düzlem - Vida - Çıkrık - Dişli

18.00 ARAPÇA-6 (Tekrar)Yazlık Elbiseler 2

18.30 MATEMATİK (Tekrar)İki Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma

19.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı

19.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)Biyoçeşitlilik

20.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri

20.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sesin Madde ile Etkileşimi

21.00 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

21.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Dijital Teknoloji Çağındayız

22.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Aynalar

22.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Gelişmeler

23.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Eğik Düzlem - Vida - Çıkrık - Dişli

23.30 ARAPÇA-6 (Tekrar)Yazlık Elbiseler 2

EBA TV lise canlı ders programı

09.00 TARİH-9İlk Türk Devletlerinin Çevre Devletlerle İlişkileri

09.30 FİZİK-9Öz Isı ve Isı Sığası

10.00 TARİH-101520-1595 Yılları Arasındaki Süreçte Meydana Gelen Başlıca Siyasi Gelişmeler/Kanuni Dönemi'nden İtibaren Osmanlı Devleti'nin Siyasi Sınırları ve Devlet Teşkilatı

10.30 FİZİK-10Deprem Dalgaları - Elektromanyetik Dalgalar

11.00 TARİH-11Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin İçeriklerini Küresel ve Yerel Siyasi Şartlar Bağlamında Değerlendirme

11.30 FİZİK-11Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

12.30 FİZİK-12Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDavetlisiniz (Bayramlar-Etkinlikler)

13.30 SİYER 10Seriyye ve Gazveler, Savaşa İzin Verilmesi, İlk Seriyyeler, Bedir Gazvesi

14.00 FIKIH 10Zekât, Zekâtın Farziyeti ve Önemi, Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler

14.30 HADİS 10Sened Tenkidinde Ölçütler, Râvinin Adaleti

15.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 10Fatura Yerine Geçen Belgeler

15.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Konik Tanımı

16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 90-72 Ay Çocuklarında Sık Görülen Şikayetler

16.30 TARİH-9 (Tekrar)İlk Türk Devletlerinin Çevre Devletlerle İlişkileri

17.00 FİZİK-9 (Tekrar)Öz Isı ve Isı Sığası

17.30 TARİH-10 (Tekrar)1520-1595 Yılları Arasındaki Süreçte Meydana Gelen Başlıca Siyasi Gelişmeler/Kanuni Dönemi'nden İtibaren Osmanlı Devleti'nin Siyasi Sınırları ve Devlet Teşkilatı

18.00 FİZİK-10 (Tekrar)Deprem Dalgaları - Elektromanyetik Dalgalar

18.30 TARİH-11 (Tekrar)Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin İçeriklerini Küresel ve Yerel Siyasi Şartlar Bağlamında Değerlendirme

19.00 FİZİK-11 (Tekrar)Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

20.00 FİZİK-12 (Tekrar)Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Davetlisiniz (Bayramlar-Etkinlikler)

21.00 SİYER 10 (Tekrar)Seriyye ve Gazveler, Savaşa İzin Verilmesi, İlk Seriyyeler, Bedir Gazvesi

21.30 FIKIH 10 (Tekrar)Zekât, Zekâtın Farziyeti ve Önemi, Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler

22.00 HADİS 10 (Tekrar)Sened Tenkidinde Ölçütler, Râvinin Adaleti

22.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 10 (Tekrar)Fatura Yerine Geçen Belgeler

23.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Konik Tanımı

23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)0-72 Ay Çocuklarında Sık Görülen Şikayetler