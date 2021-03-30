EBA TV bugünkü canlı dersler hangisi? 30 Mart EBA canlı ders ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri
EBA TV canlı ders programı bugün. Kabine toplantısı sonrası açıklanan illerin risk haritasında 58 il kırmızı olurken, 12 il ise turuncu renkte yer aldı. Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim olmazken, bu illerdeki milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bugünkü EBA TV canlı ders programını yayınladı. İşte EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri ortaokul EBA canlı ders saatleri, 30 Mart EBA TV lise yayın akışı.
EBA TV’de 30 Mart ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. Köy okulları 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitim geçerken, 29 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan illerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, korona vaka sayılarının fazla olduğu turuncu ve kırmızı renkli illerde uzaktan eğitime devam ediliyor. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. İşte EBA TV 30 Mart ders programı TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.
EBA TV ilkokul canlı ders saatleri 30 Mart EBA TV ders programı
07.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Değişim (Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)
07.50 1-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Müzik, Oyun ve Matematik)
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 SOSYAL BİLGİLER-4Üretimden Tüketime (Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler)
09.30 FEN BİLİMLERİ-4Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler)
10.00 MATEMATİK-3Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Paralarımız-2)
10.30 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-4)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKutlu Olsun (Kutlama Türleri)
11.30 MATEMATİK-1Kesirler (Bütün-Yarım-1)
12.00 TÜRKÇESözcüklerdeki Heceleri Ayırt Etme
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Müzik, Oyun ve Matematik)
13.30 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)Üretimden Tüketime (Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler)
14.00 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler)
14.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Paralarımız-2)
15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-4)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun (Kutlama Türleri)
16.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Kesirler (Bütün-Yarım-1)
16.30 TÜRKÇE (Tekrar)Sözcüklerdeki Heceleri Ayırt Etme
17.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)Üretimden Tüketime (Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler)
17.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler)
18.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Paralarımız-2)
18.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-4)
19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun (Kutlama Türleri)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Müzik, Oyun ve Matematik)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
21.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Kesirler (Bütün-Yarım-1)
21.30 TÜRKÇE (Tekrar)Sözcüklerdeki Heceleri Ayırt Etme
EBA TV ortaokul ders programı
09.00 SOSYAL BİLGİLER-5Ünite Tekrarı
09.30 FEN BİLİMLERİ-5Biyoçeşitlilik
10.00 SOSYAL BİLGİLER-6Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri
10.30 FEN BİLİMLERİ-6Sesin Madde ile Etkileşimi
11.00 SOSYAL BİLGİLER-7Dijital Teknoloji Çağındayız
11.30 FEN BİLİMLERİ-7Aynalar
12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Gelişmeler
12.30 FEN BİLİMLERİ-8Eğik Düzlem - Vida - Çıkrık - Dişli
13.00 ARAPÇA-6Yazlık Elbiseler 2
13.30 MATEMATİKİki Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma
14.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı
14.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)Biyoçeşitlilik
15.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri
15.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sesin Madde ile Etkileşimi
16.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Dijital Teknoloji Çağındayız
16.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Aynalar
17.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Gelişmeler
17.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Eğik Düzlem - Vida - Çıkrık - Dişli
18.00 ARAPÇA-6 (Tekrar)Yazlık Elbiseler 2
18.30 MATEMATİK (Tekrar)İki Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma
19.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı
19.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)Biyoçeşitlilik
20.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri
20.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sesin Madde ile Etkileşimi
21.00 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
21.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Dijital Teknoloji Çağındayız
22.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Aynalar
22.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Ekonomi Alanındaki Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Gelişmeler
23.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Eğik Düzlem - Vida - Çıkrık - Dişli
23.30 ARAPÇA-6 (Tekrar)Yazlık Elbiseler 2
EBA TV lise canlı ders programı
09.00 TARİH-9İlk Türk Devletlerinin Çevre Devletlerle İlişkileri
09.30 FİZİK-9Öz Isı ve Isı Sığası
10.00 TARİH-101520-1595 Yılları Arasındaki Süreçte Meydana Gelen Başlıca Siyasi Gelişmeler/Kanuni Dönemi'nden İtibaren Osmanlı Devleti'nin Siyasi Sınırları ve Devlet Teşkilatı
10.30 FİZİK-10Deprem Dalgaları - Elektromanyetik Dalgalar
11.00 TARİH-11Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin İçeriklerini Küresel ve Yerel Siyasi Şartlar Bağlamında Değerlendirme
11.30 FİZİK-11Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
12.30 FİZİK-12Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDavetlisiniz (Bayramlar-Etkinlikler)
13.30 SİYER 10Seriyye ve Gazveler, Savaşa İzin Verilmesi, İlk Seriyyeler, Bedir Gazvesi
14.00 FIKIH 10Zekât, Zekâtın Farziyeti ve Önemi, Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler
14.30 HADİS 10Sened Tenkidinde Ölçütler, Râvinin Adaleti
15.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 10Fatura Yerine Geçen Belgeler
15.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Konik Tanımı
16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 90-72 Ay Çocuklarında Sık Görülen Şikayetler
16.30 TARİH-9 (Tekrar)İlk Türk Devletlerinin Çevre Devletlerle İlişkileri
17.00 FİZİK-9 (Tekrar)Öz Isı ve Isı Sığası
17.30 TARİH-10 (Tekrar)1520-1595 Yılları Arasındaki Süreçte Meydana Gelen Başlıca Siyasi Gelişmeler/Kanuni Dönemi'nden İtibaren Osmanlı Devleti'nin Siyasi Sınırları ve Devlet Teşkilatı
18.00 FİZİK-10 (Tekrar)Deprem Dalgaları - Elektromanyetik Dalgalar
18.30 TARİH-11 (Tekrar)Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin İçeriklerini Küresel ve Yerel Siyasi Şartlar Bağlamında Değerlendirme
19.00 FİZİK-11 (Tekrar)Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
20.00 FİZİK-12 (Tekrar)Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Davetlisiniz (Bayramlar-Etkinlikler)
21.00 SİYER 10 (Tekrar)Seriyye ve Gazveler, Savaşa İzin Verilmesi, İlk Seriyyeler, Bedir Gazvesi
21.30 FIKIH 10 (Tekrar)Zekât, Zekâtın Farziyeti ve Önemi, Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler
22.00 HADİS 10 (Tekrar)Sened Tenkidinde Ölçütler, Râvinin Adaleti
22.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 10 (Tekrar)Fatura Yerine Geçen Belgeler
23.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Konik Tanımı
23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)0-72 Ay Çocuklarında Sık Görülen Şikayetler