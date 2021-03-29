EBA TV bugünkü canlı dersler hangileri? EBA canlı ders ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri 29 Mart 2 Nisan
EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA TV ders programı canlı ders saatleri 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf canlı ders programı yayın akışı uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 29 Mart canlı EBA TV dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden açıklandı. İşte EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri ortaokul EBA canlı ders saatleri, 29 Mart EBA TV lise yayın akışı.
EBA TV’de 29 Mart ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. Köy okulları 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitim geçerken, 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan illerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, korona vaka sayılarının fazla olduğu turuncu ve kırmızı renkli illerde uzaktan eğitime devam ediliyor. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. İşte EBA TV 29 Mart 2 Nisan ders programı TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.
EBA TV ilkokul canlı ders saatleri
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)
09.30 TÜRKÇE-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)
10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)
10.30 TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)
11.00 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)
11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)
12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDolu Kavramı
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)
13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)
14.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)
14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)
15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)
15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)
16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)
EBA TV ortaokul canlı ders saatleri
09.00 TÜRKÇE-5Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu
09.30 MATEMATİK-5Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar
10.00 TÜRKÇE-6Ekler ve Kök Bilgisi
10.30 MATEMATİK-6Veri Analizi / Genel Tekrar
11.00 TÜRKÇE-7Yazma Stratejileri
11.30 MATEMATİK-7Doğrular ve Açılar
12.00 TÜRKÇE-8Paragrafta Anlam / Soru Çözümü
12.30 MATEMATİK-8Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik
13.00 ARAPÇA-5Dinimi Seviyorum 1
13.30 TÜRKÇESosyal Yaşantıda İhtiyaç Duyulan Formları Doldurma
14.00T ÜRKÇE-5 (Tekrar)Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu
14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Ekler ve Kök Bilgisi
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Veri Analizi / Genel Tekrar
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yazma Stratejileri
16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Doğrular ve Açılar
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam / Soru Çözümü
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik
18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Dinimi Seviyorum 1
EBA TV lise canlı ders saatleri
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