EBA TV bugünkü canlı dersler hangileri? EBA canlı ders ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri 29 Mart 2 Nisan

EBA TV’de 29 Mart ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. Köy okulları 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitim geçerken, 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan illerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, korona vaka sayılarının fazla olduğu turuncu ve kırmızı renkli illerde uzaktan eğitime devam ediliyor. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. İşte EBA TV 29 Mart 2 Nisan ders programı TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.

EBA TV ilkokul canlı ders saatleri

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)

09.30 TÜRKÇE-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)

10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)

10.30 TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)

11.00 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)

11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDolu Kavramı

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)

13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)

14.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)

14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)

15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)

15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)

16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

09.00 TÜRKÇE-5Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu

09.30 MATEMATİK-5Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar

10.00 TÜRKÇE-6Ekler ve Kök Bilgisi

10.30 MATEMATİK-6Veri Analizi / Genel Tekrar

11.00 TÜRKÇE-7Yazma Stratejileri

11.30 MATEMATİK-7Doğrular ve Açılar

12.00 TÜRKÇE-8Paragrafta Anlam / Soru Çözümü

12.30 MATEMATİK-8Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik

13.00 ARAPÇA-5Dinimi Seviyorum 1

13.30 TÜRKÇESosyal Yaşantıda İhtiyaç Duyulan Formları Doldurma

14.00T ÜRKÇE-5 (Tekrar)Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu

14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Ekler ve Kök Bilgisi

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Veri Analizi / Genel Tekrar

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yazma Stratejileri

16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Doğrular ve Açılar

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam / Soru Çözümü

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik

18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Dinimi Seviyorum 1

EBA TV lise canlı ders saatleri

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