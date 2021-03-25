EBA TV 26 Mart ilkokul, orta okul, lise ders programı
EBA TV üzerinden 1 haftalık uzaktan eğitim dersleri devam ediyor. 26 Mart Cuma günü EBA TV ilkokul, orta okul, lise ders programı merak ediliyor. Peki, yarınki EBA TV ders programı nasıl? İşte EBA TV 26 Mart ders programı...
EBA TV, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan verilmesi kararının ardından, derslerin anlatıldığı mecra olarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Öğrenciler haftalık ders programında sabah yayınlanan derslerin tekrarlarını öğleden sonra ve akşam izleyebiliyor. İşte 26 Mart EBA TV programı...
EBA TV 26 Mart ders programı