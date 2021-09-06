EBA da ders işlenecek mi? EBA canlı ders var mı? Okula gitmek zorunlu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim aldı. Korona salgını ile mücadele aşıların yapılıyor olması nedeniyle 2022 2022 eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı okulalıın 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacağını açıklamıştı. 6 Eylül geldiğinden milyonlarca öğrenci okulun yolunu tuttu.

Okula gitmek zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 2022 eğitim öğretim yılının açılışına ilişkin önemli açıklaalada bulundu. Bakan Özer şunları söyledi: “Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden dersleri takip edebilecekler.

Mazeret izni hangi durumlarda verilecek?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

EBA da ders işlenecek mi?

EBA canlı ders var mı? Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziranda almış; 2 Temmuza kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilmişlerdi." EBA canlı ders için tıklayın

EBA ders saatleri 6 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise

2021 2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.