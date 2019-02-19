Eaton yeni ürününü pazara sundu

Eaton, yeni nesil PSL serisi açık tip şalterini pazara sundu.

Güç yönetimi şirketi Eaton, düzenlediği bir etkinlikle yeni nesil PSL serisi açık tip şalterini pazara sundu. Yeni PSL serisi açık tip şalter birçok uygulama için güvenilir ve emniyetli bir çözüm sunacağı ve PSL açık tip şalterin geniş aksesuar yelpazesi ve ilave fonksiyonları, şalterin istenilen uygulamaya uyarlamasını kolaylaştıracağı bildirildi. Yapılan açıklamada; yeni şalterin 800A-4000A anma akım aralığında, 55kA ve 66kA kesme kapasitelerinde, devreyi ve ekipmanı aşırı yük, kısa devre, düşük gerilim, toprak hatası ve diğer hatalardan koruyabildiği kaydedildi.

"PSL, sistemin güvenilirliğini arttırır"

Düzenlenen toplantıda konuşan Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, yeni ürünün; ticari binalar, jeneratör imalatçıları, konut, enerji dağıtımı gibi birçok alanda güvenilirlik, kalite ve rekabet unsurlarını göz önünde bulundurarak hizmet veren iş ortaklarına destek olacağının ve güç vereceğinin altını çizdi.

Özcan, "PSL serisi açık tip şalterin sahip olduğu çift kontak yapısının tasarımı ürünün elektriksel ömrünü uzatır; mekanizmanın optimize edilmiş tasarımı, temas basıncını dengeleyerek ürünün güvenilirliğini ve kısa devre dayanım kabiliyetini arttırır" dedi.