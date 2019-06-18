"EA" ile kodlanan eski polise 7.5 yıl hapis

Kayseri’de, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve örgüte üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ’EA’ kodu’ ile fişlenen eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.G. ile avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polis S.G.’nin ’EA’ kodu ile fişlendiği tespit edildi. FETÖ’ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ’EA’ kodunda ismi geçen tutuksuz sanık S.G. mahkemede, "Asla bu suçlamayı kabul etmiyorum. Bu fişlemeyi kim yaptı bilmiyorum, suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.G.’ye ’silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın infazı kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verildi.