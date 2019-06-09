0553 313 94 23

E. Yeni Malatyaspor’da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yapılan olağan kongre sonucu yeniden başkan seçilen Adil Gevrek, yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 17:11
E. Yeni Malatyaspor’da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yapılan olağan kongre sonucu yeniden başkan seçilen Adil Gevrek, yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Orduzu Pınarbaşı’ndaki kulüp tesislerindeki toplantıda ilk gündem maddesinin yeni teknik heyetle anlaşma maddeleri ve transfer bütçesi olduğu bildirildi.


Yeni yönetimini tebrik ederek toplantıyı açan Gevrek’in önlerinde zor bir süreç bulunduğu ve bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek için çok çalışmaları gerektiğini paylaştığı öğrenildi.


Toplantıda takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için de tam destek kararı çıktığı belirtildi.


Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:


Adil Gevrek, Selim Pilten, Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Erdal Gündüz, Suat Tekin, Gökhan Çelik, Nusret Çaylak, Mehmet Koçyiğit, Hakkı Çelikel, Mehmet Coşar Gömüç, İlhan Çelebi, Bilal Elmas, Yüksel Demirkol, Ahmet Topdağ

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Söğütalan Köyü Hayrı Yapıldı
    1. Çan Söğütalan Köyü Hayrı Yapıldı
    2. Ankara’da yağıştan kaynaklı su..
    3. GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını
    4. Bayram dönüşleri devam ediyor
    5. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i..
    6. Ankara’da akşam saatlerinde bastıran..
    7. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    8. Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3..
    9. Ertuğrul Özkök, 15 Temmuz'u ve Mısır..
    10. Bayram tatilinin acı bilançosu: 83..
    11. Kavga husumete dönüşmeden barıştılar
    12. Çine’de trafik kazası; 2 yaralı
    13. Fatih Keleş, Avustralya’da yenildi
    14. Bilecik'te orman yangını! 3 helikopter..
    15. Hatay’a şehit ateşi düştü
    16. Hezimete uğrayan Fransızlar, hayal..
    17. Kastamonu’da bayramdan dönen aile kaza..
    18. Bağışıklık sistemi..
    19. Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
    20. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    21. Dursunbey’de traktör köprüden uçtu: 1..
    22. Polonya’da yaşayan Türkler yaza..
    23. Çin Washington Post ve Guardian'ın..
    24. E. Yeni Malatyaspor’da yeni yönetim..
    25. Karşıya geçmek istediği yolda hayatını..
    26. Şehit Halil Kurt Kilis’ten uğurlandı
    27. Silahlı saldırıda ölen polis ve annesi..
    28. AKUT’tan gerçeği aratmayan tatbikat
    29. İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç..
    30. Malatya’da otomobil takla attı: 4..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler