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Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı mı? Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları sorgulama

e-YDS sonuçları açıklandı mı? Elektronik Yabancı Dil Sınavına giren binlerce aday, sınavın sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekleyen öğrenciler, internet sitesinden girerek sorgulama yapabilirler. Peki ama sonuçlar açıklandı mı? E-YDS 4 Temmuz sınavının sonuçları nasıl sorgulanır? Elektronik Yabancı Dil Sınavı son dakika haberleri...

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:48:00 -
e-YDS sonuçları açıklandı mı? Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları sorgulama

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçları açıklandı. 4 Temmuz'da yapılan sınavın sonuçlarına öğrenciler aynı gün ulaşabiliyor. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan bildiriye göre öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonucuna ulaşabilirler.

E-YDS Nedir?

ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır. E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.

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