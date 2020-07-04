e-YDS sonuçları açıklandı e-YDS sonuç sorgula 2020

2020 e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı. 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları, 4 Temmuz itibariyle saat 18.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.

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E-YDS nedir?

Elektronik Yabancı Dil sınavıdır. YDS sınavının elektronik ortamda yapılmasıdır yani. Birçok yabancı dil sınavı elektronik ortamda yapılıyordu. ÖSYM'de YDS sınavını elektronik ortamda uygulama kararı kaldı.ÖSYM'nin yaptığı sınavlar, sınav merkezlerinde yapılır. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı adaylara özel olarak sınav salonuna gelir. Adaylar, soruların cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıdına işaretler ve sınav sonunda soru ve cevap kağıtlarını sınav görevlisine teslim eder.Elektronik ortamlarda yapılan sınavlarda ise adaylar, sınava bilgisayar ortamında girer. Sorular ya bilgisayar ekranında görüntülenir ya da adayların kulaklıklarına okunur. Adaylar cevapları kulaklıklarında bulunan mikrofona sesli olarak okur veya bilgisayarda ilgili alanda işaretler. Elektronik sınavlar genellikle yabancı dil sınavlarında tercih edilir. Bunun nedeni, adayların kelime telaffuzlarını, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmektir.Elektronik ortamlarda sınava girecek adayların bilgisayar kullanma becerisine sahip olmaları gerekir. Sınav esnasında bilgisayar kullanımı konusunda kendilerine yardım edilmez.

ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır. E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.