E-YDS 2021/4 sınav tarihi ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

E-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. YDS sınavında geçerli kurallar E-YDS sınavında da geçerlidir. E-YDS sınavına her aday, her dönem sadece bir kez katılabilir. YDS sınavı gibi yılda 3 kez yapılır. İşte E-YDS sınavı hakkında merak ettiğiniz haberin devamı…

E-YDS 2021 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

E-YDS sınavına başvuru yapmak isteyen adayların, 31 Mart – 29 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. E-YDS başvuru ücreti 290 TL olup başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar için son tarihi 29 Nisan olduğu ÖSYM tarafından belirtildi.

E-YDS sınavına nasıl başvuru yapılır?

1-E-YDS sınav başvurusu için öncelikle https://ais.osym.gov.tr sitesine girmeniz gerekiyor.

2-Siteye giriş yaptığınızda E-YDS yazan yere tıklayınız.

3- Çıkan sayfada “Başvuru yap” seçeneğine tıklayınız. Ardından T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız E-devlet ile giriş yapmanız da mümkün.