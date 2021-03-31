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Eğitim E-YDS 2021/4 sınav tarihi ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Eğitim

E-YDS 2021/4 sınav tarihi ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

E-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilir. Peki, E-YDS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:45:00 -
E-YDS 2021/4 sınav tarihi ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

E-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. YDS sınavında geçerli kurallar E-YDS sınavında da geçerlidir. E-YDS sınavına her aday, her dönem sadece bir kez katılabilir. YDS sınavı gibi yılda 3 kez yapılır. İşte E-YDS sınavı hakkında merak ettiğiniz haberin devamı…

E-YDS 2021 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

E-YDS sınavına başvuru yapmak isteyen adayların, 31 Mart – 29 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. E-YDS başvuru ücreti 290 TL olup başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar için son tarihi 29 Nisan olduğu ÖSYM tarafından belirtildi.

E-YDS sınavına nasıl başvuru yapılır?

1-E-YDS sınav başvurusu için öncelikle https://ais.osym.gov.tr sitesine girmeniz gerekiyor.

2-Siteye giriş yaptığınızda E-YDS yazan yere tıklayınız.

3- Çıkan sayfada “Başvuru yap” seçeneğine tıklayınız. Ardından T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız E-devlet ile giriş yapmanız da mümkün.

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