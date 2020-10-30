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Ekonomi E -Ticarette “rekorlar serisi” geliyor
Ekonomi

E -Ticarette “rekorlar serisi” geliyor

Türkiye’de geçen yıl 190 milyar dolar düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 213 milyar dolara, gelecek yıl da 240 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:12:00 -
E -Ticarette “rekorlar serisi” geliyor

Türkiye’de elektronik ticarette (e-Ticaret) yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 213 milyar dolarlık rekor ticaret hacminin, gelecek yıl 240 milyar dolara çıkması ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 38’e yükselmesi bekleniyor.

Yatırımlar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketici davranışlarını dönüştürürken, bu dönemde firmalar tüketici güvenini sağlayabilmek amacıyla hijyenik teslimata ve müşteri desteğine ağırlık verdi, e-ticaretin öneminin anlaşılmasıyla dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdı.

Mağazalar ve AVM’ler gibi fiziksel satış kanallarında alışveriş trafiği giderek azalırken, e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı yükseldi.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’n göre, Türkiye’nin kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmeler ile tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.

‘Güven damgası’

Gelecek yıl perakende pazarında e-ticaretin oranının yüzde 7’den yüzde 8’e, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 25’ten 100’e çıkarılması öngörülüyor.
Geçen yıl 190 milyar dolar düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl rekorla 213 milyar dolara, gelecek yıl da 240 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Bu yıl yüzde 36,5 seviyesinde bulunan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının da 2021’de yüzde 38’e çıkacağı tahmin ediliyor.
Söz konusu hedefler, Türkiye’nin e-ticarette erişeceği en yüksek rakamlar olarak kayıtlara geçecek.

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