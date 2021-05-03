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Ekonomi E-ticarette Ramazan bereketi
Ekonomi

E-ticarette Ramazan bereketi

Türkiye’de pandeminin yayılımını durdurmak için alınan önlemler e-ticareti büyüttü.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:32:00 -
E-ticarette Ramazan bereketi

Doğuş Grubu bünyesinde bulunan Related Digital’in verilerine göre önlemlere bağlı olarak Ramazan ayında online ürün alım satımı önemli oranda arttı. En aktif e-ticaret saatleri ise 19.00- 22.00’den 23:00-04:00’e kaydı.

Seçenekler arttı

Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Eticarette özel günlerde olduğu kadar normal dönemlerde de yaşanan bu hızlı yükselişin bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca büyük ve küçük zincir marketlerin de eve teslim hizmetine geçmeleri kullanıcıların e-ticaretteki seçeneklerini de arttırdı” diye konuştu. Kılıç, şunları kaydetti: “Marketler, yoğun bir şekilde teslimat gerçekleştiriyor. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Normalde gıda alışveriş hizmeti sunmayan web siteleri ve uygulamalar bile market zincirleriyle iş birliği yapmaya başladı. En çok temel gıda ürünlerine ve hijyen ya da temizlik malzemelerine talep arttı. Bunların yanı sıra Ramazan ayında e-ticarette görülen hareketliliğin neredeyse tüm sektörlere yansıdığını söylemek mümkün.” “Aşina olduğumuz belli başlı firmalar bile artık gıda sektörüne girmeye başladı” ifadelerini kullanan Kılıç, “Artık ürünleri market fiyatlarına evlere getirebilmek mümkün. Büyük market zincirleri bile mobil uygulamalar tasarlayıp evlere teslimat yapıyor. Tabii ki her yeni sektör gibi bu sektör de bir noktada doyum noktasına ulaşıp daha sonrasında firma elemeleri olacak. Ama şu anda herkes bu pastadan pay almak istiyor. Özellikle de gıda ürünleri arasında temel mutfak ihtiyaçlarımızın yanı sıra yemek kategorisi de ağırlığını koymaya başladı. Bunun sebebi olarak pandemiyi de gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

Erkekler öne çıkıyor

“Covid-19 dolayısıyla gelen kısıtlamalar insanları normal alışveriş alışkanlıklarının dışına çıkmaya zorladı” diyen Kılıç, “Pandemi döneminde e-ticaretle tanışan bireyler var. Tabii kadınların e-ticaret siteleri üzerinden daha fazla alışveriş yaptıkları düşünülüyor. Ancak durum öyle değil. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 verilerine göre erkeklerin satın alma oranları kadınlara göre yüzde 7 daha fazla” açıklamalarında bulundu.

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