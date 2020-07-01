E-ticarette platform atağı 3 ülkede e-ticaret deposu kurup ilk 5’e gireceğiz

İngiltere, Almanya ve Rusya’da e-ticaret depoları açmayı planladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Hedefimiz bu alanda bölgenin en büyük 5 oyuncusundan biri olmak” açıklamasında bulundu.

Başarılı olacağız

Almanya’da Türk nüfusun yoğun olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Buradaki vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkileri oldukça sıcak. Burayı kullanarak, PTT’nin e-ticaret altyapısından da yararlanarak ürünlerimizi dünya pazarlarına ulaştırmada başarılı olacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu. Dünyada 1.9 milyara yakın e-ticaret kullanıcısı bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, “Bu hakikati görmemek, dijitalleşmeye yatırım yapmamak mümkün değil. İşte onun için PTT de kurduğu PTT AVM ve PTT Kargo’yla e-ticaret alanında kendine yer edinmekte, avantajlarını kullanmakta” ifadelerini kullandı.

Üreticiye önemli fırsat

Ayrıca yerli üreticin anlaşmalı ülkelere PTT güvencesiyle maliyetsiz ihracat yapabildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Kuşkusuz, bunda e-ticaretin rolü büyük. Tabii sanal ortamdan verdiğimiz hizmetleri yaygın kılmaya dönük projelerimiz de var. Bu projelerimiz de meyvelerini verecek” şeklinde konuştu.