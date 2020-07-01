  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

E-ticarette platform atağı 3 ülkede e-ticaret deposu kurup ilk 5’e gireceğiz

Güçlü ve dinamik ekonomisiyle ön plana çıkan Türkiye, e-ticaret alanında da başa güreşecek. Corona virüsünün (Covid-19) online ürün alım satımını önemli oranda arttırdığına dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gelinen aşamada PTT, e-ihracat hamlesi yapmaya aday” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:18:00 -
E-ticarette platform atağı 3 ülkede e-ticaret deposu kurup ilk 5’e gireceğiz

İngiltere, Almanya ve Rusya’da e-ticaret depoları açmayı planladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Hedefimiz bu alanda bölgenin en büyük 5 oyuncusundan biri olmak” açıklamasında bulundu.

Başarılı olacağız

Almanya’da Türk nüfusun yoğun olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Buradaki vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkileri oldukça sıcak. Burayı kullanarak, PTT’nin e-ticaret altyapısından da yararlanarak ürünlerimizi dünya pazarlarına ulaştırmada başarılı olacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu. Dünyada 1.9 milyara yakın e-ticaret kullanıcısı bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, “Bu hakikati görmemek, dijitalleşmeye yatırım yapmamak mümkün değil. İşte onun için PTT de kurduğu PTT AVM ve PTT Kargo’yla e-ticaret alanında kendine yer edinmekte, avantajlarını kullanmakta” ifadelerini kullandı.

Üreticiye önemli fırsat

Ayrıca yerli üreticin anlaşmalı ülkelere PTT güvencesiyle maliyetsiz ihracat yapabildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Kuşkusuz, bunda e-ticaretin rolü büyük. Tabii sanal ortamdan verdiğimiz hizmetleri yaygın kılmaya dönük projelerimiz de var. Bu projelerimiz de meyvelerini verecek” şeklinde konuştu.

 

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı