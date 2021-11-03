E-ticarette ölüm tacirliği: Sahte ilaç satışı patladı!

İnternet pazarı sahte ilaçlarla doldu. Kaçak laboratuvarda üretime başlayan illegal gruplar, ilaçları “Eczacıdangeldi, Eczanedeposu, Eczanenizburada” gibi isimlerle açtıkları sitelerde satıyor. Çeteler, fiyatı eczaneye göre daha düşük tuttukları için büyük rağbet görüyor. Ancak alanlar pişman oluyor. En fazla satılan ürünler bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri, vitaminler, kas gevşetici kremler, yanık kremleri ve göz damlaları... Dünyaca ünlü ilaç markalarının sahteleri ile yurda girişi yasak olan ürünler de pazarlanıyor. İlaçları kullananlar kusma, ateş gibi şikâyetlerle doktorun yolunu tutuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre internetten sahte ilaç satışı âdeta patladı. Sağlık Bakanlığının bütün tedbirlerine rağmen, yasa dışı gruplar illegal yoldan ticarete devam ederek merdiven altı üretim yaptıkları sahte ürünlerle vatandaşların hayatı ile oynuyor. Dünyaca ünlü ilaç markalarının sahte (replika) ürünleri “Eczanedeposu”, “İstanbuleczadeposu”, “Eczacıdangeldi”, “Eczanenizburada” gibi internet siteleri üzerinden satılıyor. Pazar büyüklüğü ise milyar liralara ulaşmış durumdayken ölüm ticareti sosyal medyada yüz binlerce şikâyete konu oluyor. Tamamı merdiven altı laboratuvarlarda üretilen ürünlerin paketleme işlemleri de bu üretim yerlerinde yapılıyor. İlaç satışında eczaneye göre daha uygun fiyat verilerek vatandaşın cezbedilmesi sağlanırken ürünlerin içeriğinde insan hayatını tehlikeye sokan etken maddeler yer alıyor.

Çeteler çökertiliyor

Gıda takviyeleri, bitkisel ilaçlar, vitaminler, yanık kremleri, kas gevşetici kremler, göz damlaları en fazla satış yapılan ürünler arasında öne çıkıyor. Türkiye’ye yurtdışından girişi yasak ürünler de dünyaca ünlü ilaç markalarının sahte ürünlerinin yanında bu sitelerde satışa sunuluyor. Sahte ilaç kullanan kişilerin büyük çoğunluğu soluğu doktorda alıyor. Yapılan şikayetlerde baş dönmesi, kusma, yüksek ateş, kaşıntı ve kabarıklık gibi yan etkiler olduğu belirtilirken vatandaşın hayatıyla oynayıp ceplerini dolduran çetelere yönelik baskınlarsa bütün hızıyla devam ediyor. Yüzlerce sahte ilaç üretimi yapan şebeke Sağlık Bakanlığının denetimleri dışında polis baskınları ile çökertiliyor.

Türkiye'deki pazar değeri 2,2 milyar TL

Türkiye’de ilaç pazarı 45 milyar liraya ulaşmış durumda. 2,2 milyar liraya tekabül eden sahte ilaç ticaretinin ise pazarın yüzde 5’lik kısmını oluşturduğu belirtiliyor. Dünyada en fazla sahte ilaç üretimi ve ticaretinin yapıldığı ülkeler arasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Hindistan, Çin, Filipinler, Vietnam, Endonezya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kamerun, Türkiye ve Singapur olarak sıralanıyor. Sahte ilaç pazarının bütün dünyadaki büyüklüğünün ise 400 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

İlaçlarınızı eczaneden alın!

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Eczacılar Birliği, internetten ilaç almayın uyarısında bulundu.

İlacın yanı sıra dermokozmetik ürünler, gıda takviyesi, bağımlılık yapan maddelerin de İnternet üzerinden rahatlıkla sipariş edilebildiğini vurgulayan ve internetten satışlarının halk sağlığına zarar vermekte olduğunu belirten birlikten yapılan açıklamada “Örneğin, ‘bitkisel, doğal’ denilerek internetten pazarlanan zayıflama ürünlerinin hemen hepsinde ilaç etken maddesi ‘Sibutramin’e rastlanmakta. Birçok vatandaşımızın bu ürünlerin kullanımı sonrası hayatını kaybettiğini de üzülerek hatırlatmak isteriz.” ifadelerine yer verildi.

İlaçların hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında halka sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, “İnternetten yapılan satışlar, bu iki önemli sağlık profesyonelini devre dışı bırakarak pek çok probleme davetiye çıkarmakta.” denildi. İnternetten satılan ilaçların herhangi bir denetime tabi olmadığının unutulmaması gerektiğinin altı çizilerek “‘Doğal’ olarak pazarlanan ürünlerin etken maddelerinin kimyasal olabileceği ya da içinde herhangi bir etken madde bulunmayan ürünlerin satılabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bitkisel ve doğal olan her şeyin sağlıklı anlamına gelmediği de akıllardan çıkarılmamalı” uyarısı yapıldı.

Eczaneden satılan ilaçların Sağlık Bakanlığının denetimi altında ve İlaç Takip Sistemine kayıtlı olduğu hatırlatılan açıklamada, “Dolayısıyla sahte olması ya da kişiye zarar vermesi mümkün değil. Gerek ilaçlar gerek farmasötik formdaki bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri sadece eczacı inisiyatifinde ve danışmanlığında halka ulaştırılmalı” ifadelerine yer verildi.