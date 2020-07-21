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Ekonomi

E-ticarette hem fırsat hem destek var

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdığını belirterek, “E- ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle KOBİ’lerimiz bunları değerlendirmeli” dedi. COVİD-19 salgınının alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini söyleyen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, içinde bulunulan dönemde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:25:00 -
E-ticarette hem fırsat hem destek var

Son dönemde yapılan alışverişlerde ilk kez kullanılan kredi kartlarının sayısının olağanüstü derecede arttığını vurgulayan Kopuz, “Bu durum e-ticaretin yarınının bugün yaşanmaya başladığının en güzel göstergesi. Fırsatlar artıyor ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak e-ticarete verilen desteklerin yeterince farkında değiliz. Son zamanlarda KOBİ’lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok destek açıklandı. Firmalarımız bu desteklerden yararlanma konusunda daha aktif olmalı. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın e-ticareti destekleyen çalışmaları var. Üstelik bu desteklerin yanında konuyla ilgili eğitimler de veriliyor” diye konuştu.

Müjde de verdi

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın, başlattığı ‘e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasından 135 bin KOBİ’nin yararlandığını söyleyen Ali Kopuz, E-ticarete entegre olmamış KOBİ’miz kalmamalı. Ticaret Bakanlığımız, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor.

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