E-ticarette hem fırsat hem destek var
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdığını belirterek, “E- ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle KOBİ’lerimiz bunları değerlendirmeli” dedi. COVİD-19 salgınının alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini söyleyen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, içinde bulunulan dönemde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleştiğini ifade etti.
Son dönemde yapılan alışverişlerde ilk kez kullanılan kredi kartlarının sayısının olağanüstü derecede arttığını vurgulayan Kopuz, “Bu durum e-ticaretin yarınının bugün yaşanmaya başladığının en güzel göstergesi. Fırsatlar artıyor ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak e-ticarete verilen desteklerin yeterince farkında değiliz. Son zamanlarda KOBİ’lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok destek açıklandı. Firmalarımız bu desteklerden yararlanma konusunda daha aktif olmalı. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın e-ticareti destekleyen çalışmaları var. Üstelik bu desteklerin yanında konuyla ilgili eğitimler de veriliyor” diye konuştu.
Müjde de verdi
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın, başlattığı ‘e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasından 135 bin KOBİ’nin yararlandığını söyleyen Ali Kopuz, E-ticarete entegre olmamış KOBİ’miz kalmamalı. Ticaret Bakanlığımız, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor.