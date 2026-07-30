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Dünya E-ticaret şirketinin tesislerine İHA saldırıları düzenlendi
Dünya

E-ticaret şirketinin tesislerine İHA saldırıları düzenlendi

Yeniakit Publisher
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E-ticaret şirketinin tesislerine İHA saldırıları düzenlendi

Rusya’nın dev e-ticaret şirketi Wildberries'in Penza bölgesindeki deposu ile Sarapul şehrinde bulunan lojistik merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Penza Valisi Oleg Melniçenko, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’nın bölgeye yönelik İHA saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

Wildberries’e ait deponun Ukrayna’ya ait İHA’ların saldırısına uğradığını ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığını belirten Melniçenko, saldırı nedeniyle yaklaşık 200 çalışanın tahliye edildiğini kaydetti.

Melniçenko, bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurgulayarak, depoda çıkan yangının devam ettiğini ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Wildberries'ten yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna’nın, Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’ndeki Sarapul şehrindeki lojistik merkezine İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sebebiyle tesiste yangın çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede hava saldırısı alarmı ilanının ardından lojistik merkezinin önceden tahliye edildiği ve saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.

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