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Ekonomi E-ticaret sektörü 400 milyar liralık işlem hacmine ulaştı
Ekonomi

E-ticaret sektörü 400 milyar liralık işlem hacmine ulaştı

2021 yılında online alışveriş harcamaları büyüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 22:18:00 -
E-ticaret sektörü 400 milyar liralık işlem hacmine ulaştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, ciddi bir ivme yakalayan büyümeye devam edeceğini söyledi. Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüketiciler, özellikle e-ticaretteki uygun fiyat seçeneklerine ve kolay alışverişe alıştılar. Üreticiler ve perakendeciler de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyum sağlamaya başladılar. Online alışveriş sıklıkları artarken yeni ödeme yöntemleriyle tüketicilere kolaylık sağlandı. Sipariş mekanizmalarının dahi dijitalleştiği bir dünya ortaya çıktı. Bugün baktığımızda online bir stratejisi olmayan bir firma, perakendeci düşünemiyoruz.

Tabular ortadan kalktı

Pandemi dönemiyle zihinlerde oluşan tabular da ortadan kalktığı için e-ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz. Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar lirayı geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz.”

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