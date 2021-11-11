  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim e-Okul VBS ders notu sorgulama
Eğitim

e-Okul VBS ders notu sorgulama

e-Okul’dan sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milyonlarca öğrenci 15-19 Kasım tarihlerinde ara tatil yapacak. Ara tatil öncesinde son ders zili 12 Kasım Cuma günü çalacak. Ara tatil öncesinde öğrencilerin büyük çoğunluğu ilk dönem sınavlarının ilkini tamamladı. Tatil öncesi sonuçlarını merak edenler ise ‘e-Okul’dan ders notu nasıl öğrenilir?’ konusunu araştırıyor. Peki, e-Okul’dan sınav notu nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:25:00 -
e-Okul VBS ders notu sorgulama

Ara tatile girilmeden önce milyonlarca öğrenci ilk dönem birinci sınavlarını tamamladı. Tatile mutlu girmek isteyenler ise sonuçların nereden nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Peki, e-Okul sınav notları işlendi mi?

e-Okul VBS ders notu sorgulama

e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden çocuğunuzun sınav sonuçları, devamsızlık durumu gibi pek çok konuda bilgi almanız mümkün. E-Okul’a web tarayıcısından bağlanabileceğiniz gibi telefonunuza uygulamayı indirebilirsiniz. Velilerin e-okul’a girebilmeleri için şifreye ihtiyaçları bulunmuyor. e-Okul web sitesine giriş yaptıktan sonra Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasını gerekli alanlara girerek sisteme giriş sağlayabilirsiniz. TC kimlik numarası, okul numarası girildikten sonra öğrenciye ilişkin bazı nüfus bilgileri soruluyor. Bu adımı geçtikten sonra ekranda fotoğraflar beliriyor. Öğrencinize ait fotoğrafı seçtikten sonra ilgili sayfa ekranda açılacak. Açılan sayfada menü kısmından sınav sonuçlarını, devamsızlık durumlarını, ödevleri kısacası çocuğunuzla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ara tatil kaç gün? Okullar ayın kaçında açılacak? Ara tatilde karne var mı?
Ara tatil kaç gün? Okullar ayın kaçında açılacak? Ara tatilde karne var mı?

Eğitim

Ara tatil kaç gün? Okullar ayın kaçında açılacak? Ara tatilde karne var mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Siyaset

O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dünkü görüşmesinde objektiflere yansıyan ve çok konuşul..
Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
Gündem

Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişte "Atatürk ilkeleri" ile ilgili mecliste yaptığ..
Gündem

"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek, İngiliz istihbaratıyla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay