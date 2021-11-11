Ara tatile girilmeden önce milyonlarca öğrenci ilk dönem birinci sınavlarını tamamladı. Tatile mutlu girmek isteyenler ise sonuçların nereden nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Peki, e-Okul sınav notları işlendi mi?

e-Okul VBS ders notu sorgulama

e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden çocuğunuzun sınav sonuçları, devamsızlık durumu gibi pek çok konuda bilgi almanız mümkün. E-Okul’a web tarayıcısından bağlanabileceğiniz gibi telefonunuza uygulamayı indirebilirsiniz. Velilerin e-okul’a girebilmeleri için şifreye ihtiyaçları bulunmuyor. e-Okul web sitesine giriş yaptıktan sonra Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasını gerekli alanlara girerek sisteme giriş sağlayabilirsiniz. TC kimlik numarası, okul numarası girildikten sonra öğrenciye ilişkin bazı nüfus bilgileri soruluyor. Bu adımı geçtikten sonra ekranda fotoğraflar beliriyor. Öğrencinize ait fotoğrafı seçtikten sonra ilgili sayfa ekranda açılacak. Açılan sayfada menü kısmından sınav sonuçlarını, devamsızlık durumlarını, ödevleri kısacası çocuğunuzla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.