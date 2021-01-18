Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

E-okul sınıf ortalamasına nasıl bakılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler karnelerini e-devlet üzerinden dijital olarak alacak. e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Öğrencilere dijital olarak verilecek e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

Karne notları nasıl hesaplanacak?

Birinci dönem yarıyıl tatili için karna almanın heyecanı içinde olan öğrenciler, karne notlarının nasıl hesaplanacağını da merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı karne notlarının nasıl verileceğine ilişkin açıklama yaptı.

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