e-okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? e-okul yazılı sonuçları

e-okul veliler sınav sonuçlarını nasıl görebilir? Ara tatil öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde pek çok sınav yapıldı. Hem öğrenciler hem de veliler e-Okul üzerinden sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, e-Okul’dan sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E-Okul’a nasıl girilir? E-Okul şifresi nasıl alınır?