e-okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? e-okul yazılı sonuçları
e-okul veliler sınav sonuçlarını nasıl görebilir? Ara tatil öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde pek çok sınav yapıldı. Hem öğrenciler hem de veliler e-Okul üzerinden sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, e-Okul’dan sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E-Okul’a nasıl girilir? E-Okul şifresi nasıl alınır?
Ara tatil öncesinde milyonlarca öğrenci birinci dönem sınavlarının bir kısmına girdi. Sınavlara giren öğrenciler ve aileleri notları nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, e-Okul’dan sınav sonucu nasıl öğrenilebilir?
e-okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? e-okul yazılı sonuçları
e-Okul üzerinden sınav notları, devamsızlık durumu gibi pek çok bilgi öğrenilebiliyor. E-Okul sistemine Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılıyor. Sisteme giriş yapmak için bir şifreye ihtiyaç bulunmuyor.
e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. TC kimlik numarası, okul numarasının ardından öğrenciye ait kimlik bilgileri soruluyor. Son olarak öğrencinin fotoğrafı seçildikten karşınızda öğrencinize ait sayfa açılacak. Buradan notlar kısmına tıklayarak sınav sonuçlarını görebilirsiniz.