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Eğitim E-okul ortalama nasıl hesaplanır?
Eğitim

E-okul ortalama nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin ve velilerin sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi ve daha birçok konunun takibi E-okul uygulaması üzerinden yapılabiliyor. E-okul ortalama hesaplama işlemi karnelerin alınmasına kısa süre kala araştırılıyor. Peki, E-okul ortalama nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 21:52:00 -
E-okul ortalama nasıl hesaplanır?

Sömestr tatiline çok az bir süre kaldı. Veliler ve öğrenciler yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını hesaplamak istiyor. Bunun için not ortalamasını bilmek gerekiyor. Peki, not ortalaması nasıl öğrenilir?

E-okul ortalama nasıl hesaplanır?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

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E-okul nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E-okul ne zamana kadar açık?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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