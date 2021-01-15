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Eğitim E okul not ortalaması nasıl öğrenilir?
Eğitim

E okul not ortalaması nasıl öğrenilir?

Okullarda ilk dönemin sona ermesine kısa bir süre kala öğrenci ve veliler not ortalamalarının nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Bu kapsamda "e-Okul VBS ortalama hesaplama: e-Okul öğrenci ve veli girişi" aramaları yoğun olarak aratılıyor. Peki, E okul not ortalaması nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:42:00 -
E okul not ortalaması nasıl öğrenilir?

e-Okul VBS ortalama hesaplamama işlemi yapmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle takdir ve teşekkür hesaplaması yapmak isteyenler son notlar girilmeden sayfaya girip hesaplama yapmak istiyor. Peki, e-Okul VBS ortalama nasıl hesaplanır?

E okul not ortalaması nasıl öğrenilir?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

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Takdir- Teşekkür hesaplama

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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