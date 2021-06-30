LGS sınav sonuçları açıklandı. Binlerce kişi MEB'in resmi sitesine akın ederken az önce lise kontenjanları ile geçen yıl ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri de e-okul üzerinden belli oldu. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci LGS tercih robotu ile tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki LGS tercih robotu açıldı mı? İşte E-Okul lise puanları ve yüzdelik dilimleri 2021...

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LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanarak tercihler de başlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

E okul lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları için tıklayın

Lise tercih robotu açıldı mı?

MEB lise tercih robotu 2021 ekranını kullanıma açar açmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Lise tercih takvimi

MEB'in hazırladığı kılavuza göre tercih ve yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarihler:

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması: 05-06 Temmuz

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi : 26 Temmuz

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması: 09-13 Ağustos

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması: 20 Ağustos