e-okul kayıt sorgulama 2020 2021

2020-2021 yılında eğitime ilk başlayacak öğrencilerin velileri çocuklarının MEB tarafından hangi okula yerleştirileceği merak ediliyor. e-okul sistemi üzerinden birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerinin hangi okula yerleştirileceği Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile öğrenilebilinecek.

İkametgah adresi esas alınak

MEB tarafından e okul sistemi üzerinden yerleştirilecek olan birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencileri ikametgah adresleri baz alınarak 2020-2021 yılında eğitim görecekleri okullara yerleştirilecek.

Çocuğum okula ne zaman başlayacak?

Birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerinin velileri hangi okulda çocuklarının eğitim göreceği heycanını yaşarken, bazı anne ve babalarda acaba çocuğumun okula başlama yaşı geldimi diye merak ediyor. Çocuğunuzun eğitim yaşının gelip gelmediğini yine MEB tarafından hizmet veren e okul sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak için tıklayınız.

