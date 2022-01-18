2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise notlarını e Okul üzerinden araştırmaya başladı…

e Okul karne notları ne zaman kapanacak 2022

21 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrence karne alacak ve yarıyıl tatiline başlayacak. Veliler ve öğrenciler e okul üzerinden not bilgisini kontrol ederken “karne notları ne zamana kadar sisteme yükleniyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Karnelerin dağıtılmasına birkaç gün kala e okul sisteminde notların girişi kapanıyor.

e Okul VBS giriş nasıl yapılır?

Bunun için öncelikle akıllı telefonlarınızdan ya da bilgisayarından "eokulyd.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerekiyor. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranın sol kısmında öğrenciye ait fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafın hemen altında ise menü bulunuyor. Bu kısımdan not bilgilerine, devamsızlıklara kısacası öğrenci hakkındaki pek çok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

2021-2022 eğitim öğretim yılıyla birlikte e Okul sistemi ile e Devlet entegre edildi. Veli arzu ederse e Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra öğrencinin e okul sistemine geçiş yapabilir.