e okul karne not öğrenme
Binlerce öğrencinin karne heyecanı bu yıl koronavirüs nedeniyle askıda kaldı. İnternet üzerinden karnelerini alacak olan öğrenciler, e okul karne not öğrenme detaylarını araştırıyor. Peki ama E-okul karne notlarını sorgulama nasıl yapılır? Küçük öğrencileri olan birçok veli e-okul bilgilendirme sistemindeki detayları da öğrenmek istiyor. Karne ilgilerine, notlara nasıl ulaşılır? E-okul'da notları görmek için nereye girilir? İşte merak edilen e-okul notları ve veli bilgilendirme sistemi ayrıntıları...
Milli Eğitim Bakanlığının bir uygulaması olan e-okul sistemi, öğrencilerin bütün okul bilgilerini görebileceğiniz bir sistem. Öğretmenlerin, notları ve öğrencilere ilişkin detayları yazdığı bu sisteme veliler, T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor.
Bu sistemi, öğrencinizin karnesini görüntülemek için de kullanabilirsiniz. Peki ama karne sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?
İnternete girdikten sonra arama motorunuza "e okul" yazarak, çıkan sonuçlardaki "e-okul.meb.gov.tr" adresine tıklayın. Karşınıza, üst fotoğraftaki gibi bir ekran çıkacaktır. Ardından "veli bilgilendirme sistemine giriş"e tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda öğrencinizin bilgilerini girerek, notlarını öğrenebilirsiniz.