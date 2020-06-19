e okul karne not öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığının bir uygulaması olan e-okul sistemi, öğrencilerin bütün okul bilgilerini görebileceğiniz bir sistem. Öğretmenlerin, notları ve öğrencilere ilişkin detayları yazdığı bu sisteme veliler, T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor.

Bu sistemi, öğrencinizin karnesini görüntülemek için de kullanabilirsiniz. Peki ama karne sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

İnternete girdikten sonra arama motorunuza "e okul" yazarak, çıkan sonuçlardaki "e-okul.meb.gov.tr" adresine tıklayın. Karşınıza, üst fotoğraftaki gibi bir ekran çıkacaktır. Ardından "veli bilgilendirme sistemine giriş"e tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda öğrencinizin bilgilerini girerek, notlarını öğrenebilirsiniz.