2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Karne almak için gün sayanlar ise devamsızlık bilgisinin ne zamana kadar e Okul sistemine yüklendiği yönünde. Peki, e okul devamsızlık ne zamana kadar işlenir?

e Okul devamsızlık kapandı mı, ne zaman kapanacak 2022

Milyonlarca öğrenciyi karne telaşı sardı. Karneler 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Karneler dağıtılmadan önce ise hem veliler hem de öğrenciler devamsızlığın son hafta işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. e Okul sistemine not, devamsızlık gibi bilgiler karne verilmeden birkaç gün önceye kadar devam ediyor.

e Okul VBS giriş nasıl yapılır?

Bunun için öncelikle akıllı telefonlarınızdan ya da bilgisayarından "eokulyd.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerekiyor. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranın sol kısmında öğrenciye ait fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafın hemen altında ise menü bulunuyor. Bu kısımdan not bilgilerine, devamsızlıklara kısacası öğrenci hakkındaki pek çok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

2021-2022 eğitim öğretim yılıyla birlikte e Okul sistemi ile e Devlet entegre edildi. Veli arzu ederse e Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra öğrencinin e okul sistemine geçiş yapabilir.