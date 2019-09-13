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E-nabız sistemine nasıl girilir? e-nabız tahlil sonucu sorgulama

Labaratuvar tahlil sonuçlarını kolay bir şekilde dijital ortamdan öğrenmek isteyen vatandaşlar E-nabız sistemine nasıl girilir? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. E-Nabız sistemi aracılığıyla Türkiye’ deki tüm sağlık kuruluşlarınca bakanlık sistemine girişi yapılan her bir sağlık bilgilerinize kolayca erişebilirsiniz. Peki, E-nabız sistemine nasıl girilir? İşte e-nabız tahlil sonucu sorgulama

13 Eylül 2019 Cuma 18:20
E-nabız sistemine nasıl girilir? e-nabız tahlil sonucu sorgulama

Labaratuvar tahlil sonuçlarını kolay bir şekilde dijital ortamdan öğrenmek isteyen vatandaşlar E-nabız sistemine nasıl girilir? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. E-Nabız sistemi aracılığıyla Türkiye’ deki tüm sağlık kuruluşlarınca bakanlık sistemine girişi yapılan her bir sağlık bilgilerinize kolayca erişebilirsiniz. Peki, E-nabız sistemine nasıl girilir? İşte e-nabız tahlil sonucu sorgulama

E-Nabız nedir?

Güncel raporlarınızı, tahlil ve testlerinizin sonuçlarını öğrenebilmek ve aynı zamanda tıbbi özgeçmişiniz için E-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz. E-Nabız sistemi hakkında detaylar haberimizde. Sağlık Bakanlığı’nın akıllı cihazlar için AppStore ve PlayStore mağazalarında yayınladığı e-Nabız uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, mevcut e-Nabız şifreleri ya da e-Devlet girişiyle sisteme ulaşabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hizmetine sunduğu "Kişisel Sağlık Sistemi" ile tetkik, muayene ve hastane bilgilerinin bireysel olarak gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. E-nabız sistemi şeklinde isimlendirilen bu sistemde muayene, tetkik ve tedavi bilgilerinin tüm detaylarını inceleyebilme ve yanı sıra da Sağlık Bakanlığı kayıtları altındaki tüm güncel sağlık bilgilerini görebilir ve inceleyebilirsiniz. Bu yönüyle de e-nabız sistemi, Türkiye'de vatandaşların tüm tıbbi özgeçmişini içeren son derece kapsamlı bir bireysel sağlık bilgilendirme sistemidir. Sağlık Bakanlığı'nın dijital hizmeti olarak faaliyete geçmiş olması ile de vatandaşlar son derece güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Güvenli kullanım içinde e-nabız sistemine giriş işlemleri şifre ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-nabız sistemine nasıl girilir?

Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu kişisel sağlık bilgi sistemi e-nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar, sisteme 2 farklı kanaldan ulaşabiliyor. e-nabız sistemine giriş işlemlerinde sisteme erişim için kullanılabilecek yöntemler;

• E-Devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı e-hizmetler listesinden,

• Enabiz.gov.tr adresinden,

Bakanlığın e-nabız sistemine giriş ekranına ulaşabilmektedir. Sisteme giriş işlemlerinde vatandaşlar aynı zamanda da farklı giriş yöntemlerini kullanabiliyor. Böylelikle kendisi için en basit ve en kolay olanı seçerek, e-nabız sistemine 7 gün 24 saat dilediği zaman giriş yaparak, güncel sağlık bilgilerine ulaşabiliyor.

E-NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-nabız şifresi nasıl alınır?

E-nabız sistemine giriş yapmak isteyen ancak daha önce hiç sistemi kullanmamış olan kişiler kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre ilk defa e-nabız sistemini kullanacaksanız;

• e-Devlet sistemine giriş yapın.

• e-hizmetler sayfasına gidin.

• Sağlık Bakanlığı'nın e-hizmetler listesindeki "E-Nabız" uygulamasına giriş yapın.

• Burada yeni bir "e-Nabız şifresi" oluşturun.

• Kişisel bilgilerinizi girin.

• Paylaşım seçenekleri kısmında kişisel bilgilerinize kimler erişebileceğini dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

• İletişim bilgilerinizi girin.

• Cep telefonuna gelen "Onay Kodu" ile e-nabız hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

Bu yöntemin yanı sıra vatandaşlar dilerlerse kolay bir şekilde kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine başvuruda bulunarak, kendilerine "Geçici e-Nabız Şifresi" vermesi talep edilebilir. Böylelikle aldığı geçici e-nabız şifresi ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, ilk girişleri sırasında kendi belirleyecekleri bir şifre ile şifre değişikliği yapabilir. Böylelikle son derece güvenli bir şekilde e-nabız sistemini kullanabilir.

E-Nabız Uygulaması nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı'nın akıllı cihazlar için AppStore ve PlayStore mağazalarında yayınladığı e-Nabız uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, mevcut e-Nabız şifreleri ya da e-Devlet girişiyle sisteme ulaşabilmektedir. Dolayısıyla da mobil e-Nabız için ilave bir şifre alınmasına gerek bulunmuyor. Belirtilen giriş yöntemleri aynı şekilde (e-imza ile girişte cihaz desteği gerekir) e-Nabız sistemine girişin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Böylelikle mobil cihazla tıbbi özgeçmişi yere taşıyabilmek mümkün oluyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:20
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