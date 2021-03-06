e- Nabız aşı sorgulama Aşı randevusu nasıl sorgulanır?

Aşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. Türkiye genelinde ilk doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 6 Mart 2021 bu saatler itibarıyla 7 milyon 510 bin 817 oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı sırasını nasıl sorgulayacağını merak ediyor.

Aşı randevusu nasıl sorgulanır?

İlk olarak e nabız hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Ana sayfada yer alan covid-19 aşı durumu menüsüne tıklayın. Bu kısımda aşı öncelik durumunu göreceksiniz. Ayrıca kısa mesaj ile de aşı öncelik durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Aşı için öncelikli gruplar arasında yer alıyorsanız randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirileceksiniz. MHRS uygulaması ile aile hekiminden ya da en yakın aile hekimliği, hastaneden randevusu alabilirsiniz. Randevunuzu onayladığınızda kısa mesaj ile telefonunuza bilgilendirme mesajı gelecek. 2. doz için ise sağlık personeli randevu oluşturabilir.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.