E Nabız aşı kartı indir? Aşı kartı nereden nasıl indirilir?

Aşı kartı nereden indiriliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 98 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmayan vatandaşlar içinde 6 Eylül 2021 itibariyle belirli alanlara girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olanlar ise aşı kartlarıyla PCR zorunluluğundan muaf olmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Korona aşı kartı nasıl indirilir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, aşı kartı sağlık ocağından alınır mı? Korona aşı kartı aile hekiminden alınıyor mu?