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Sağlık E Nabız aşı kartı indir? Aşı kartı nereden nasıl indirilir?
Sağlık

E Nabız aşı kartı indir? Aşı kartı nereden nasıl indirilir?

Aşı kartı nereden indiriliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 98 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmayan vatandaşlar içinde 6 Eylül 2021 itibariyle belirli alanlara girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olanlar ise aşı kartlarıyla PCR zorunluluğundan muaf olmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Korona aşı kartı nasıl indirilir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, aşı kartı sağlık ocağından alınır mı? Korona aşı kartı aile hekiminden alınıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 18:35:00 -
E Nabız aşı kartı indir? Aşı kartı nereden nasıl indirilir?

6 Eylül itibariyle aşı olmayanlar konser, sinema ve tiyatroya girerken PCR testi göstermek zorunda. Ayrıca uçak ve şehirlerarası otobüs kullanacak olanlardan da PCR testi isteniyor. Peki, aşı olanlar korona aşı kartlarını nereden indirebilir?

E Nabız aşı kartı indir? Aşı kartı nereden nasıl indirilir?

İki doz koronavirüs aşı olanlar aşı kartı indirebilir. Aşı kartları aile hekimlerince verilmiyor. E Nabız ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı indirebilirsiniz. E Nabız’a giriş yaptıktan sonra Covid-19 Bilgileri kısmından aşı kartınızı indirebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasını açtığınızda ana sayfada Covid-19 Aşı Bilgilerim kısmına tıklayarak telefonunuza aşı kartınızı indirebilirsiniz.

E NABIZ AŞI KARTI İNDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?
PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?

Sağlık

PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?

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