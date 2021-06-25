Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları devam ediyor. Destekleme ve Yetiştirme kursları başvurusu ile ilgili detaylar gündem konusu olmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

E-Kurs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

DYK e-kurs başvurusu için öğrenci başvuruları, 23-29 haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

DYK kursu ne zaman başlayacak?

Kurslar 5 Temmuz'da başlayacak, 27 Ağustos'ta sona erecek.