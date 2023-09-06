E-dönüşüm ile iş dünyasının geleceğine yolculuk

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, e-Dönüşüm ile ilgili yaptığı açıklamada “e-Dönüşüm belge ve faturaların dijital ortama taşınabilmesi ve işlemlerin dijital olarak gerçekleştirilebilmesini ifade eder. Global rekabetçi dünyada ayakta kalmak isteyen işletmeler e-dönüşümü hızla benimsemeye başladı. Özellikle KOBİ’ler için büyük kolaylık ve avantajlar sunan bu sistemler, kağıt kullanımını azaltır ve kargo masraflarını düşürür. İşlemlerin daha yönetilebilir hale gelmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirir" dedi.

KOBİ’leri ön muhasebe alanında dijitalleştirme konusunda önemli rol oynayan Bilsoft Yazılım’ın Genel Müdür Yardımcısı Öztürk, "e-dönüşümün önemli bir parçası olan e-fatura ve e-arşiv çözümlerinde de Bilsoft Yazılım olarak kullanıcılarımıza faydalı çözümler sunuyoruz. Bu çözümler, firmalara zaman kazandırırken maliyetleri azaltır ve düzenli bir fatura gönderme süreci sunar. e-Fatura ve e-arşiv kullanan KOBİ’ler, faturalama süreçlerini daha kolay yönetebilir ve ödemelerini daha hızlı alırlar. Özellikle, e-ticaret yapan firmalar, faturalama süreçlerini dijitalleştirmezse kendilerine büyük bir zaman kaybı ve iş yükü oluşturur. Bilsoft Yazılım olarak e-dönüşümü kolaylaştırmak için kullanıcılarımıza hizmetler sunmaktayız” dedi.

Öztürk son olarak ise işletmelerin e-fatura başvurularını hızlandırmasına yardımcı olarak e-dönüşümle buluşturduklarını vurgulayarak, 2005’ten bu güne kadar 100 binin üzerinde kullanıcıya hizmet verdiklerini, teknolojik altyapı yatırımlarına ve ileri dönük yenilikçi adımlara devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.