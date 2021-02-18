E-devletten Seyahat izin Belgesi nasıl alınır 2021? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır 2021?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası seyahat belgesi gündeme geldi. Şehir dışına seyahat etmek isteyenler tarafından merak edilen E-devletten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi nereden alınır? sorularının cevabı haberimizde…

Seyahat izin belgesi nedir?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

E-Devletten Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır?

Seyahat İzin Belgesini almanın yollarını aşağıda yazılan maddelerden öğrenebilirsiniz.

1)ALO 199 arayarak Vefa Sosyal destek hattından Seyahat İzin Belgesini alabilirsiniz.

2)E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yapmanızın ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Siteye bu https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru link üzerinden ulaşabilirsiniz.

65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor. 65-20 yaş aralığında olan vatandaşların bilet alması yeterli.