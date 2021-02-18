  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem E-devletten Seyahat izin Belgesi nasıl alınır 2021? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır 2021?
Gündem

E-devletten Seyahat izin Belgesi nasıl alınır 2021? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır 2021?

Koronavirüs sebebiyle şehir dışına seyahat yapanlara devlet tarafından yasak getirilmişti. Herhangi bir nedenle şehir dışına çıkmak isteyenler Seyahat İzin Belgesi almak zorunda. Peki, E-devletten Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:59:00 -
E-devletten Seyahat izin Belgesi nasıl alınır 2021? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır 2021?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası seyahat belgesi gündeme geldi. Şehir dışına seyahat etmek isteyenler tarafından merak edilen E-devletten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi nereden alınır? sorularının cevabı haberimizde…

Seyahat izin belgesi nedir?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

E-Devletten Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır?

Seyahat İzin Belgesini almanın yollarını aşağıda yazılan maddelerden öğrenebilirsiniz.

1)ALO 199 arayarak Vefa Sosyal destek hattından Seyahat İzin Belgesini alabilirsiniz.

2)E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yapmanızın ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Siteye bu https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru link üzerinden ulaşabilirsiniz.

65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor. 65-20 yaş aralığında olan vatandaşların bilet alması yeterli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" ha..
Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem

Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın turuncu listede aranan mensubu terörist 'Sorej' kod adlı Kamuran Atama..
Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?
Gündem

Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar katıldığı canlı yayında, Türkiye'de toplumun terör nedeniyle ayağa kalkmadığını ETA ve IRA'nın toplumlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay