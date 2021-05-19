1100 TL sosyal yardımı başvurusu e-devlet sayfasından erişime açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım parası vereceğini duyurdu.

E-Devlet'ten 1100 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Bilindiği üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor ve 1100 TL pandemi başvuruları sürüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana ödenen Pandemi sosyal destek yardımı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi.

E-DEVLET PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.