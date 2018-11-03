e-Devlet'te yeni dönem! Artık tek tuşla erişilebilecek
Yapılan resmi açıklamada, e-Devlet'e eklenen yeni uygulamayla, halk kütüphanelerine üye olma, katalog taraması yapma ve e-kitaplara erişme mümkün hale getirildiği bildirildi.03 Kasım 2018 Cumartesi 12:03
e-Devlet"e eklenen yeni uygulamayla, halk kütüphanelerine üye olunabilecek, katalog taraması yapılacak ve "e-kitaplara" erişilebilecek.
Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet tarafından yeni sisteme ilişkin şu duyuru yapıldı:
"e-Devlet Kapısı üzerinden veya 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak, istediğiniz halk kütüphanesine 'e-üyelik' yapabilir, anında 'e-kitaplara' erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız halk kütüphanesini değiştirebilir ve bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz."
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