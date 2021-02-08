Yeni işe başlayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de sigorta girişlerine ilişkin sorular olmaktadır. Çalışanlar, işe yeni girdiğinde ya da işten ayrıldığında sigortalılık durumunu ve kaç gün sigortalı gösterildiğini öğrenmek istiyor. Peki, e-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigorta girişi ne zaman gözükür?