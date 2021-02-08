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Yaşam E-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigorta girişi ne zaman gözükür?
Yaşam

E-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigorta girişi ne zaman gözükür?

Yeni işe başlayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de sigorta girişlerine ilişkin sorular olmaktadır. Çalışanlar, işe yeni girdiğinde ya da işten ayrıldığında sigortalılık durumunu ve kaç gün sigortalı gösterildiğini öğrenmek istiyor. Peki, e-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigorta girişi ne zaman gözükür?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 21:22:00 -
E-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigorta girişi ne zaman gözükür?

Düzenlenen yasa gereğince sigorta girişi, işçi işe başlamadan yapılmaktadır. Bu kural, sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuştur.

Bazı istisnalara göre, işçi alımlarında işe giriş çıkışlarının yoğun olduğu bazı sektörlerde, sigortanın işçinin işe başladığı gün yapılması mümkün olabiliyor.

İşçinin sigortalılığı, işveren tarafından SGK’ya verilen sigortalı işe giriş bildirgesiyle başlatılır. Böylece işçinin işe giriş tarihi ve işverenin kimlik bilgileri belirlenmiş olur.

E-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır?

T.C. kimlik numaranız ve şifre bilgileriniz ile kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra e-Devlet üzerinden sigortalılık durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Sistem içindeki arama bölümüne “4a hizmet dökümü” yazıp çıkan sonuçlardan ilkine tıklayın.

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