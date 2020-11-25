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Korona Virüs E devlet korona sonuç | Koronavirüs sonuç ekranı
Korona Virüs

E devlet korona sonuç | Koronavirüs sonuç ekranı

E Nabız koronavirüs test sonucu | Koronavirüs salgını ilk kez Aralık 2019’da Çin’i Wuhan kentinde görüldü. Tedbirlerin geç alınmasıyla salgın tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından önlemler sıkılaştırıldı. Yaz döneminde vaka sayıları azalsa da sonbaharda hasta sayıları arttı. Peki, koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? | E devlet koronavirüs test sonucu | E nabız korona sonucu | Koronav test sonucu öğren

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:46:00 -
E devlet korona sonuç | Koronavirüs sonuç ekranı

E devlet koronavirüs test sonucu ekranı | Koronavirüs salgınında vakalar son dönemde artış gösterdi. Vakaların artmasıyla yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar test sonuçlarını nereden nasıl öğrenmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, e devlet korona test sonuç ekranı

E devlet korona sonuç | Koronavirüs sonuç ekranı

Koronavirüs test sonucunu E Nabız internet sitesi ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa e-devlet şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranın sol kısmında menü bulunuyor. Menüden ‘Tahlillerim’ kısmına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TEST SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Daha Seyrek Görülen Semptomlar:

Ağrı ve Sızı

Boğaz Ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş Ağrısı

Ltat Alma Veya Koku Duyusunun Kaybı

Ciltte Döküntü Ya Da El Veya Ayak Parmaklarında Renk Değişimi

Ciddi Semptomlar:

Solunum Güçlüğü Veya Nefes Darlığı

Göğüs Ağrısı Veya Göğüste Baskı

Konuşma Veya Hareket Kaybı

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