E devlet korona sonuç | Koronavirüs sonuç ekranı
E Nabız koronavirüs test sonucu | Koronavirüs salgını ilk kez Aralık 2019’da Çin’i Wuhan kentinde görüldü. Tedbirlerin geç alınmasıyla salgın tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından önlemler sıkılaştırıldı. Yaz döneminde vaka sayıları azalsa da sonbaharda hasta sayıları arttı. Peki, koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? | E devlet koronavirüs test sonucu | E nabız korona sonucu | Koronav test sonucu öğren
E devlet koronavirüs test sonucu ekranı | Koronavirüs salgınında vakalar son dönemde artış gösterdi. Vakaların artmasıyla yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar test sonuçlarını nereden nasıl öğrenmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, e devlet korona test sonuç ekranı
E devlet korona sonuç | Koronavirüs sonuç ekranı
Koronavirüs test sonucunu E Nabız internet sitesi ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa e-devlet şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranın sol kısmında menü bulunuyor. Menüden ‘Tahlillerim’ kısmına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
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Koronavirüs belirtileri nelerdir?
En yaygın semptomlar:
Ateş
Kuru Öksürük
Yorgunluk
Daha Seyrek Görülen Semptomlar:
Ağrı ve Sızı
Boğaz Ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş Ağrısı
Ltat Alma Veya Koku Duyusunun Kaybı
Ciltte Döküntü Ya Da El Veya Ayak Parmaklarında Renk Değişimi
Ciddi Semptomlar:
Solunum Güçlüğü Veya Nefes Darlığı
Göğüs Ağrısı Veya Göğüste Baskı
Konuşma Veya Hareket Kaybı