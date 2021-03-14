Korona aşı randevu ekranı | Ülkemizde 14 Ocak 2021'den itibaren korona aşısı uygulanıyor. Şimdiye kadar 11 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler nereden nasıl randevu alabileceklerini araştırıyor.

E devlet korona aşısı nasıl alınır? E devlet şifresiyle aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusunu MHRS, E Nabız ya da E devlet üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’den de aşı randevusu oluşturabilirsiniz. MHRS şifreniz yok ise E devlet’e şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yapabilir. Ardından arama butonundan MHRS’yi aratabilirsiniz. Böylece açılan ekrandan şifre oluşturabilirsiniz. Ayrıca E Nabız’a da TC kimlik numaranız ve şifrenizle bağlanıp ‘Randevu Al’ kısmında aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

Aşı sıranızın gelip gelmediğini de e nabız üzerinden kontrol edebilirsiniz.