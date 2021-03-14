E devlet korona aşısı nasıl alınır? E devlet şifresiyle aşı randevusu nasıl alınır?
E devlet aşı randevusu al | Koronavirüs salgınının sona ermesi için ülkemizde aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sistemden 65 yaş üstü, 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri ve öğretmenler randevu alabiliyor. Korona aşısı almak isteyenler ne zaman nereden aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. Peki, E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınabilir? Korona aşı randevusu al
Korona aşı randevu ekranı | Ülkemizde 14 Ocak 2021'den itibaren korona aşısı uygulanıyor. Şimdiye kadar 11 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler nereden nasıl randevu alabileceklerini araştırıyor.
E devlet korona aşısı nasıl alınır? E devlet şifresiyle aşı randevusu nasıl alınır?
Koronavirüs aşı randevusunu MHRS, E Nabız ya da E devlet üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’den de aşı randevusu oluşturabilirsiniz. MHRS şifreniz yok ise E devlet’e şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yapabilir. Ardından arama butonundan MHRS’yi aratabilirsiniz. Böylece açılan ekrandan şifre oluşturabilirsiniz. Ayrıca E Nabız’a da TC kimlik numaranız ve şifrenizle bağlanıp ‘Randevu Al’ kısmında aşı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı sıranızın gelip gelmediğini de e nabız üzerinden kontrol edebilirsiniz.