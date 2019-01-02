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e-devlet kapısından marka tescili 231 TL

Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılına ilişkin ücret tarifesine göre marka tescil ücreti 231,27 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,80 lira olarak uygulanacak.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:01
e-devlet kapısından marka tescili 231 TL

Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, patent ve faydalı model başvuru ücretleri 40,93 lira; marka tescil ücreti 443,14 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 19,75 lira oldu. Söz konusu başvuruların e-devlet üzerinden yapılması halinde, patent ve faydalı model başvuru ücreti 7,03 lira; marka tescil ücreti 231,27 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,80 lira olarak uygulanacak. E-devlet üzerinden yapılacak tasarım tescil başvuru ücreti de 40,85 lira olarak tespit edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:01
  1. Türk Patent ve Marka Kurumu
  2. patent ve faydalı model başvuru ücretleri
  3. e-devlet
  4. marka tescil ücreti

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