  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem e-Devlet Kapısı'ndan dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama
Gündem

e-Devlet Kapısı'ndan dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan, 2-3 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 08:56:00 -
e-Devlet Kapısı'ndan dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

e-Devlet Kapısı Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan detaylı teknik kontrollerde e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM'ye ait dijital altyapılarla ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmadığı ifade edildi.

Bireye yönelik alınabilecek tedbirlerin ulusal siber güvenliğin temelini oluşturduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay