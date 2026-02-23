  • İSTANBUL
Gündem e-Devlet Kapısı 3 saat kapanacak: Gece yarısı altyapı çalışması, erişim kesilecek
Gündem

e-Devlet Kapısı 3 saat kapanacak: Gece yarısı altyapı çalışması, erişim kesilecek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
e-Devlet Kapısı 3 saat kapanacak: Gece yarısı altyapı çalışması, erişim kesilecek

e-Devlet Kapısı’nda gerçekleştirilecek planlı altyapı yenileme çalışması nedeniyle tüm kullanıcılara önceden bilgilendirme yapıldı.

e-Devlet 3 saat kapanacak. Kullanıcılara mesaj atılarak çalışma yapılacağı duyuruldu.

ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILACAK

e-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KESİNTİLER OLACAK

Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.

1
