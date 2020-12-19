E devlet Hes kodu al | HES kodu ne işi yarar?

HES kodu nasıl alınıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok alana girerken HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlar HES kodunu nereden hangi yöntemle alabileceklerini araştırıyor. Peki, HES kodu nasıl indirilir?

HES kodu nedir? | HES kodu ne işi yarar?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

E devlet Hes kodu al

HES kodunu üç ayrı yoldan alabilirsiniz. Salgınla birlikte pek çok kişi cep telefonlarına yüklediği Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanıyor. Şayet uygulamanız yok ise uygulama mağazalarından ücretsiz olarak telefonunuza Hayat Eve Sığar'ı indirebilirsiniz. Uygulamada bulunan HES kodu oluştur kısmından kodunuzu oluşturabilirsiniz.

Hes kodunu e devlet üzerinden alabilirsiniz. E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak HES kodu alabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son yöntem ise cep telefonlarınızdan SMS ile HES kodu alabilirsiniz.2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.