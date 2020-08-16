E-devlet Giriş

Ürün kayıtları için IMEI sorgulama ve kaydı, askere gidecekler için askerlik durum belgesi sorgulama, emekli ve çalışanlar için 4A hizmet dökümü, emeklilik bilgileri, öğrenciler için üniversite\yurt kaydı vb. birçok sorgulama işlemini yapma imkanız olan E-devlet sistemi için şifre nasıl alınır? E-devlet şifresi bilindiği gibi PTT şubelerinden temin edilmektedir. Ancak, PTT şubesine gitmeden de E-devlet şifresi alabilmeniz mümkün. Peki, nasıl?

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresini kullanmak için daha önceden sisteme cep telefonunuzu kaydetmeniz lazım. Yeni şifreniz cep telefonunuza kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz. Cep telefonu numaranızla E-devlet şifrenizi yenilemek artık çok kolay. Bu yazımızda E-devlete giriş ile ilgili bütün detayları paylaşacağız.

Daha önceden e-devlet şifresi almadınız ya da e-devlet şifrenizi unuttuysanız bu yazımızda E-devlet şifrenizi nasıl bilgisayar ortamında PTT'ye gitmeden edinebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

PTT’ye gitmeden bilgisayar ya da telefonla E-devlet şifresi nasıl alınır?

İlk olarak tarayıcınıza e-devlet yazarak e-devlet'in ana sayfasına giriş yapın.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açılan sayfada eğer e-devlet şifreleniz varsa T.C. Kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girin.

Eğer e-devlet şifrenizi unuttuysanız aşağıda göstereceğimiz admları takip edin.

İlk olarak tarayıcınızı açıp E-devlet yazın. Açılan pencerede şifremi hatırlamıyorum seçeneğini seçin ve devam edin. Burada kimlik tipi seçmeniz gerekiyor. Eğer eski nüfus cüzdanı sahipsiniz onu seçmeniz gerekiyor Eğer kimliğinizi yenilediyseniz yeni kimliği seçmeniz gerekir. Buradaki fark şudur: cüzdan numarası yeni kimlik kartlarında bulunmamaktadır. Sizden cüzdan numarası isteyeceği için kimlik tipini ona göre seçmelisiniz.

Durumunuza göre gereken seçiminizi yazıp bilgileri doldurun. Yakınınıza ait T.C. kimlik numarasını yazın. Anne, baba, eş, çocuk veya kardeşimize ait olması gerekir. Ardından güvenlik kodunu okutun ve devam et butonuna basın.

Bir sonraki adımda anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi gibi detaylı bilgiler istenecektir. Buradaki bilgileri doğru girmek önemlidir. Yanlış girdiğimiz takdirde sistem bize hata verecek, işlemlere devam etmemizi engelleyecektir. Gereken bilgileri doldurduktan sonra devam et butonuna basın.

Bu kısımda ise sistem size ait cep telefonu nuraması isteyecek. Eğer E-devlet sisteminize cep telefon numarası eklemediyseniz bu işlemi yapamazsınız.

Eğer sisteme kayıtlı değilse cep telefonunuz zaten burada aksi takdirde işlem iptal edilecektir diye mesaj verir.

Eğer cep telefonunuz E-devlet sistemine kayıtlı değilse ülke kodunu girerek telefon numaranızı başında sıfır olmadan yazın. Cep telefonuna bir güvenlik kodu gelecek. Gelen 5 haneli kodu boşluğa girin ve devam et seçeneğine tıklayın.

Eğer bir telefonunu sistemi kayıtlıysa anlattığımız bu basit işlemlerle şifrenizi yenileyebilirsiniz. Peki, cep telefonu sisteme kayıtlı olmayanlar ve daha önceden şifre almayanlar nasıl e-devlet şifresi alabilir?

Eğer E-devlet sistemine kayıtlı cep telefonunuz yoksa….

PTT'ye gitmeden operatörünüzle görüşüp aylık 10 TL civarında bir tutar ödeyerek mobil imza satın alabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta sim kartınızın uyumlu olması gerektiği. Operatörünüzü arayıp mobil imzanızı satın aldıktan sonra sisteme T.C. numaranızı ve telefon numarasnızı girip operatörünüzü işaretleyin. Ve yeni şifre oluşturun.

İnternet bankacılığı ile E-devlet sistemine nasıl giriş yapılır?

İnternet bankacılığı aracılığıyla e-devlete giriş yapmanız için e-devlet sistemi internet bankacılığı hizmetini de size sunar. Eğer herhangi bir bankaya kayıtlı hesabınız varsa tc numaranız ve banka şifreniz ile de e-devlete giriş yapabilirsiniz.

İnternet ve mobil şube şifresi yazın. Mobil bankacılık şifresi telefonda kullandığınız bankanızın uygulamasında kullandığınız şifreyi ifade eder. Eğer mobil şifreniz varsa varsa bu kısımda girin ve cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girin. Bu şekilde de e-devlet sisteminde oturumunuz açılmış olacaktır. https://www.turkiye.gov.tr/