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E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? merak edilen konular arasında yerini aldı. Askerlik yapacak olan adayların heyecanla beklediği bedelli askerliğin başvuru tarihleri, ücretleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? merak edilen konular arasında yerini aldı. Askerlik yapacak olan adayların heyecanla beklediği bedelli askerliğin başvuru tarihleri, ücretleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıyor. Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecek.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bedelli askerlik başvuru son gün ne zaman?

Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
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