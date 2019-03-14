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e- bordro nasıl giriş yapılır | Maliye BakanlığıE bordro hizmeti nedir?

2019 yılının Mart dönemine ait memurların maaş bordroları yayımlandı. Kamuda çalışan memurların maaş bordrolarını görüntüleyebildiği e-Bordro hizmeti her ayın 14'ünde ziyaretçi akınına uğruyor. Zamlı memur maaşları bordrolarına ait sorgulama detayları, e- bordro nedir e- bordro nasıl giriş yapılır Maliye Bakanlığı e-bordro hizmeti başladı e- bordro ile ilgili detaylar...

14 Mart 2019 Perşembe 17:17
e- bordro nasıl giriş yapılır | Maliye BakanlığıE bordro hizmeti nedir?

2019 yılının Mart dönemine ait memurların maaş bordroları yayımlandı. Kamuda çalışan memurların maaş bordrolarını görüntüleyebildiği e-Bordro hizmeti her ayın 14'ünde ziyaretçi akınına uğruyor. Zamlı memur maaşları bordrolarına ait sorgulama detayları, e- bordro nedir Maliye Bakanlığı e-bordro hizmeti başladı e- bordro ile ilgili detaylar...

e-bordro nedir?

Her maaş döneminde kamu personelleri ve memurlar tarafından sıklıkla aranan maaş bordrosu sorgulama hizmeti internet üzerinden büyük bir kolaylıkla yapılıyor. Maaş bordrosu ile memur maaşları için ödenen net ve brüt tuturların yanı sıra varsa ek kesintiler ve ek ödemeler gibi bilgiler ve sigorta prim ödemeleri bilgileri yer alıyor.

E bordro sorgulama hizmeti e devlet üzerinden yapılıyor. Maaş sorgulama hizmetinden yararlanmak isteyen memurların e
devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne e bordro sorgulama
yazmanız yeterli oluyor.

Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmeleri için e-Devlet şifrelerinin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayanlar PTT üzerinden şifrelerini alabilir.

e-bordoya nasıl giriş yapılır?

e-Devlet'in resmi internet adresi www.turkiye.gov.tr üzerinden "e bordro" aramasını yaparak aradığınız sayfaya ulaşabileceksiniz. İlgili sayfayı açtıktan sonra ilk adım 'Yıl Seçiniz' butonundan istediğiniz ayı seçin, ikinci adım olarak 'Ay Seçiniz' butonu yer almaktadır, buradan da istediğiniz ayı seçin ve maaş bordrolarınızı görüntüleyin.

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:17
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