e-bildirge nedir? sorusunun yanıtı özetle işverenlerin internet üzerinden çalışanlarına ait sigorta primlerim belgelerini verebilmelerini sağlayarak bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir portal olarak ifade edilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturduğu e-bildirge vasıtasıyla işverenler internetten yararlanarak çalışanlarına ait tahakkuk ücretlerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı ile yapabilirler.

İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için hazırlanan elektronik bir ortamdır. e-bildirge portalını SGK ortaya koymuştur.

e-bildirge kimler için zorunludur?

İş yerinde üç ve üzerinde sigortalı işçi çalıştıran tüm özel ve resmi iş yerleri, işçilerine ait bilgileri E-Bildirge ile yöneltmesi mecburidir.

Bu mecburiyeti yasal süre içerisinde yerine getirmeyen işverenler 506 sayılı Kanunun 140. maddesinin (c) fıkrası gereğince para cezasına çarptırılmaktadır.

İşverenenin çalışan sayısı üçün altındaysa E-Bildirge kullanmak sizin insiyatife bağlı kılınmıştır.

e-bildirge başvurusu nasıl yaparım?

Başvuru yapmak için ilk olarak E-Bildirge Formu edinin. Başvuru formunu işverenin kendisi, vekili ya da imza yetkisi olan biri doldurmalıdır. Ardından iş yerinizin işlem gördüğü sigorta il müdürlüğüne başvurarak kullanıcı kodu ve şifre almanız gereklidir.

e-Bildirge başvurusu yapmak için tıklayın

e- bildirge ile hangi işlemleri yaparım?

e- Bildirge ile aşağıdaki işlemlerin tamamını yapmanız mümkündür:

Aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri

Sigortalı hesap fişleri işlemleri

Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini

"e-Borcu Yoktur", belgesi hazırlama

5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri

Kullanıcı işlemleri

İşveren borç görüntüleme ya da ödeme işlemleri

T.C. kimlik numarasından sigortalı sorgulama